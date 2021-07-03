شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي وبن زايد ومحمد المنفى يتابعون فعاليات المناورة قادر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضيوف مصر الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فعاليات المناورة قادر 2021، بقاعدة 3 يوليو البحرية بمرسى مطروح.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفقة الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، ومحمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبى، الفرقاطة "الجلالة" داخل قاعدة 3 يوليو العسكرية الجديدة، واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلى كامل عن عمل الفرقاطة والقدرات الخاصة بها والمحتويات الموجود فيها والقوات القتالية، وتناقش الرئيس السيسي مع قادة الفرقاطة حول وضع الطائرات التى يمكن حملها على الفرقاطة.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الامن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو اضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.