شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يفتتح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:





الرئيس السيسى يفتتح اليوم قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالى الغربى

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم قاعدة ٣ يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.





أوراق التقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل والمصروفات الدراسية

حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة، والتى يتقدم بها ولى الأمر إلى المدرسة لاستكمال ملف الطفل، بعد بدء المدارس فى قبول ملفات الطلبة المتقدمين للصف الأول الابتدائي والأول رياض الأطفال، موضحة أنه يتطلب توفير شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطفل، و4 صور شخصية مقاس 4×6، وصورة من بطاقة الرقم القومى لوالد الطفل، إضافة إلى دمغات التأمين الصحى والمهن التعليمية وصورة من الاستمارة الإلكترونية للتقديم تتضمن الراغبات الثلاثة التى تقدم بها ولى الأمر وتشمل 3 مدارس، ومستند يثبت محل الإقامة للطفل كإيصال أحد المرافق فى المنزل "كهرباء أو غاز" وملف به أوراق التقديم.





طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 درجة وأسوان 45

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت استمرار ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3: 4 درجات. وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





السكة الحديد تطرح اليوم تذاكر قطارات عيد الأضحى المقرر سفرها 17 يوليو

تقوم هيئة السكة الحديد اليوم السبت بطرح تذاكر مقاعد قطارات عيد الأضحى المجدولة بجداول التشغيل الطبيعية التى ستتحرك يوم 17 يوليو الجارى الموافق 7 ذو الحجة للحجز أمام الجمهور.





التنمية المحلية تمول 15,6 ألف مشروع خلال يونيو 2021 بقروض 500 مليون جنيه

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر يونيو 2021 في تنفيذ 15 ألفا و 635 مشروعا بقروض 500 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات، مشيراً إلى أن إجمالي المشروعات التي نفذها "مشروعك" حتي الآن بلغ أكثر من 197 ألف مشروع بقروض 19,5مليار جنيه ووفرت هذه المشروعات أكثر 1,9 مليون فرصة عمل.





غدا بدء تسليم قطع أراضى الإسكان المميز والاجتماعى بالعاشر من رمضان

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، سيبدأ غدا الأحد 4/7/2021، وحتى يوم الثلاثاء 31/8/2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بالحي 38، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي 19 بمدينة العاشر من رمضان، والتي تم حجزها بالقرعة العلنية، مضيفاً أنه على المواطنين الفائزين بقطع الأراضي، التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر الجهاز ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك وكافة المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.





فعاليات ثالث أيام معرض الكتاب.. شعر وبرامج أطفال ولقاء فكرى على المنصة

تقيم إدارة معرض القاهرة الدولى للكتاب، عددا كبير من الفعاليات الثقافية والفنية، على منصه الالكترونية التى اطلقت هيئة الكتاب لتكن فى خدمة القراء والزوار بدلاً من زيارة المعرض للحد من انتشار فيروس كورونا، ومن بين الأنشطة الفنية المقدمة اليوم السبت 3 يوليو الجارى، لقاء فكرى مع المفكر التونسى يوسف صديق.





المالية: سددنا 330.5 مليار جنيه لهيئة التأمينات والمعاشات خلال 24 شهرا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من سداد 330.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 24 شهرًا حتى نهاية شهر يونيو 2021، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المستحقات لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.





الرئيس السيسي يهنئ نظيريه البوروندى والبيلاروسى وحاكم كندا بأعياد الاستقلال

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى الرئيس ايفاريست ندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.





الرعاية الصحية تبدأ تطبيق منظومة الخدمات الفندقية بمستشفياتها فى الأقصر.. صور

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن البدء فى تطبيق منظومة الخدمات الفندقية لكافة النزلاء بأقسام الداخلى بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، يأتى ذلك استكمالًا لأداء مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية المتميز طبيًا بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية.





إضاءة أكبر برج فى كندا بعلم مصر احتفالا بشهر الحضارة والتراث المصرى.. فيديو

نظمت الهيئة الكندية للتراث المصرى فى كندا مع بداية شهر يوليو فعاليات شهر الحضارة والتراث المصري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبدعم من السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومن السفير أحمد أبو زيد سفير مصر فى كندا، والسفير حسام محرم قنصل عام مصر فى مونتريال؛ حيث خصصت حكومة أونتاريو شهر يوليو من كل عام للاحتفال بهذه المناسبة تقديرا لجهود كل الكنديين المصريين ومساهماتهم فى المجتمع الكندي.

المحطات النووية: آخر موعد لسحب كراسات التقدم لوظائف الهيئة اليوم

أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن اليوم هو آخر موعد لسحب كراسات الوظائف التى أعلنت عنها الهيئة فى تمام الساعة 6 مساءً، موكدا أنه سيتم البدء فى تقديم الملفات بعد اسيفائها اعتبارا من 4/7/2021 حتى 4/8/2021 عدا أيام الجمع وعيد الأضحى المبارك، ولن يقبل سحب وتقديم الملفات التى ترد قبل او بعد المدد الموضحة.





الإسكان: تنفيذ 64 برجاً سكنيا و310 فيلات بمنطقة غرب كارفور الإسكندرية

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، سير العمل بمشروعات التجمع العمراني بغرب كارفور بالإسكندرية، يرافقهما المهندس أحمد ابراهيم، رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة والمشرف على التجمع العمراني بغرب كارفور، ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروعات والشركات المنفذة.





ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 4 ملايين طن خلال الـ6 أشهر الماضية

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4 ملايين طن وفقاً لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات خلال الفترة من أول يناير 2021 وحتى 29 يونيو 2021، وذلك بزيادة قدرها حوالى 15% عن نفس الفترة من العام الماضى.





الرئيس السيسي يوافق على اتفاق منحة بشأن تحديث خط المترو الأول بـ3 ملايين يورو

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 698 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي اتفاق منحة " مساعدة فنية" بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة مرحلة التحديث الأولي بمبلغ 3 ملايين و5 آلاف يورو الموقع بتاريخ 21 أكتوبر 2020.





الأرصاد تحذر: أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لطقس شديد الحرارة حيث تسجل القاهرة والوجه البحري 40 درجة، مشيرة إلى استمرار تأثير كتلة هوائية شديدة الحرارة علي معظم الأنحاء حتي مدن الصعيد لتتجاوز حاجز 40 درجة.





الرئيس السيسي يتفقد قاعدة 3 يوليو والوحدات المشاركة فى المناورة "قادر 2021"

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الوحدات البحرية الموجودة فى قاعدة 3 يوليو البحرية الجديدة بعد توقيع وثيقة الإنشاء ورفع العلم المصرى عليها، كما يتفقد الرئيس السيسي أيضا الوحدات المشاركة في المناورة "قادر 2021".





الرئيس السيسي يوقع وثيقة إنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية ورفع علم مصر عليها

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، توقيع إنشاء افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية ورفع العلم المصرى عليها، وقامت المدافع بإطلاق 21 طلقة بالتزامن مع رفع العلم المصرى.

قائد القوات البحرية: قاعدة 3 يوليو رسالة سلام وتنمية بالمنطقة بالكامل

قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إن قاعدة 3 يوليو قلعة جديدة بقدرة جديدة تضاف إلى القدرات المتنامية في إطار برنامج تحديث شامل للقوات المسلحة، ضمن الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية لتطوير القوات المسلحة، مشيرا إلى أن القاعدة الجديدة "3 يوليو" رسالة سلام وتنمية بالمنطقة بالكامل، وتشهد القاعدة الجديدة "3 يوليو" اليوم المناورة العسكرية "قادر 2021".





رفع العلم المصرى على 47 قطعة بحرية تمهيداً بدخولها الخدمة بالقوات المسلحة