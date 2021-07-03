شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. الآن اطبع أسئلة المواد غير المضافة للمجموع وأجب عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الثانوية العامة، أسئلة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة، وتتضمن التربية الدينية الإسلامية والمسيحية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، كما وفرت الوزارة امتحانات المواد خارج المجموع الدور الأول 2021 - لطلبة الثانوية العامة (المكفوفيين) فى الإحصاء والاقتصاد التربية الدينية الإسلامية التربية الدينية المسيحية والتربية الوطنية، إَضافة إلى امتحانات المواد خارج المجموع الدور الأول 2021 لطلبة الثانوية العامة ( حالات الدمج.

ويمكن للطلاب الدخول على الأسئلة طباعتها من خلال الرابط التالى" https://moe.gov.eg/ar/exams-subjects-outside/

جدير بالذكر، أن الوزارة قد سبق وأوضحت أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع على شكل (بوكليت) يقوم الطالب بطباعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة والإجابة عليه وتسليمه لرئيس لجنة السير في أول أيام الامتحان تمهيدًا لتسليمها للجنة النظام والمراقبة المختصة، أما بالنسبة لطلاب المدارس الدولية يكون التسليم للجنة النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة.

وبالنسبة للطلاب المكفوفين، سيتم إتاحة الامتحانات على الموقع الرسمي للوزارة (نسخة مبصر) وتسليم الطالب فى أول أيام الامتحان (نسخة برايل) أوراق إجابة وللطالب الحق في الاختيار بين الإجابة على تلك المواد بمرافق أو اجابتها بطريقة (برايل).

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة لمادة اللغة العربية فقط لطلاب المدارس الدولية سيتم إتاحتها (كراسة الأسئلة) على الموقع الإلكتروني للوزارة بعد أداء طلاب المدارس الرسمية والخاصة لها طبقًا للجدول المعلن وعلى أن يتم الإجابة عليها فى نفس ورقة الأسئلة، وتكون طريق تسليمها للجنة النظام والمراقبة عن طريق مندوب المدرسة أسوة بمواد التربية الدينية والتربية الوطنية.