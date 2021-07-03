شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات البحرية يقدم هدية رمزية الرئيس السيسي بمناسبة افتتاح قاعدة 3 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، هدية رمزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالى الغربى لمصر.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قد أكد أن قاعدة 3 يوليو هى أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد فى الاتجاه الاستراتيجى الشمالى والغربى وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الامن البحرى باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستى للقوات المصرية فى البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أى تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.