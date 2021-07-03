شكرا لقرائتكم خبر عن 3 يوليو انتصار لإرادة الشعب.. مغردون: يوم إنقاذ مصر وبناء الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الشعب المصرى، اليوم السبت، بمرور 8 أعوام، على ذكرى البيان التاريخى، الذى ألقاه المشير عبد الفتاح السيسى، فى مثل هذا اليوم من عام 2013، وأعلن خلاله انتهاء حكم جماعة الإخوان وعزل محمد مرسى وتعطيل العمل بالدستور الإخوانى، وجاءت الاحتفالات بآلاف التغريدات عبر هاشتاج #٣يوليو_انتصار_لارادة_الشعب، الذى تصدر قائمة ترند تويتر فى مصر.





وتنوعت تغريدات المدونين من خلال الهاشتاج، حيث استعاد بعضهم ذكرياته فى هذا اليوم، حيث قالت راندة عليوة: "ليلة بكى فيها الإخوان، وقال الشعب كلمته.. لا إخوان بعد اليوم"، وقال حازم مصطفى: "أسعد لحظة فى حياتى كنت فى الاتحادية، أقسم بالله العظيم المنطقة كلها اهتزت أثناء بيان العزل، 3 يوليو انتصار لإرادة الشعب".





وقالت إيمان: "انزاحت الغمة عن الشعب الأبى لتعود الفرحة والاحتفالات ويبدأ الحلم والأمل من جديد فى قلب كل مصرى، من هنا كانت البداية لبناء وطن قوى"، وقال حساب آخر: "فى هذا اليوم لم نهزم الإخوان فقط، ولكن هزمنا دول بجميع أجهزتها السيادية، ولقد تحمل الجيش والشرطة أعباء هذه الثورة بتضحياتهم".





فيما قالت لمياء: "البيان التاريخى فى 3 يوليو.. تحرير مصر من قبضة الإخوان، شوفوا كنا فين وبقينا فين، مصر كانت رايحه مننا، حمد الله على سلامتك يا أم الدنيا"، وقال محمد أبو عبده: "يوم إنقاذ مصر من الضياع، وبداية بناء الجمهورية الجديدة وإعادة الهيبة والكرامة لبلد وجدت قبل التاريخ الذى يعلمه العالم الآن".





وقال محمود محمد بيومى: "ثورة أنقذت مصر من براثن الشيطان، ثورة قادها الشعب وساندها الجيش وأتت بالبطل عبدالفتاح السيسى، الذى وضع مصر ولأول مرة منذ قرون على طريق التقدم واستعادة السيادة والريادة للمنطقة، ووضع مصر فى مكانها الطبيعى قوة عظمى فى المنطقة والعالم".



























