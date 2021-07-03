ضبط مسئول عن مستودع وبحوزته 277 أسطوانة بوتاجاز مُدعمة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مستودع أسطوانات منزلية - كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة)، وبحوزته (277 أسطوانة بوتاجاز منزلية مُدعمة) ، وذلك لقيامه بتجميعها بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.