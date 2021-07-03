أخبار مصر

ضبط مسئول عن مستودع وبحوزته 277 أسطوانة بوتاجاز مُدعمة بالقاهرة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مستودع أسطوانات منزلية - كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة)، وبحوزته (277 أسطوانة بوتاجاز منزلية مُدعمة) ، وذلك لقيامه بتجميعها بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا