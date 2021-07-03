الداخلية: ضبط 59 سلاح و137 قضية مخدرات وتنفيذ 52971 حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة، من ضبط 59 قطعة سلاح ناري، و137 قضية مخدرات وتنفيذ 52971 حكم قضائي متنوع.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة، عن ضبط 59 قطعة سلاح ناري، وبحوزة 50 متهمًا، وتنفيذ 52971 حكم قضائي متنوع، وضبط تشكيل عصابي، وضم 3 متهمين ارتكبوا 4 حوادث سرقة من داخل المساكن، وضبط 137 قضية مخدرات بإجمالي 143 متهمًا

كما تم ضبط 23 متهمًا هاربا، وضبط 15 متهمًا في أعمال البلطجة، وضبط 184 دراجة نارية مخالفة، وضبط 26089 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.