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في إطار المبادرة "حياة كريمة".. الداخلية توجه قافلة خدمية لحى المحروسة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت وزارة الداخلية بتنظيم قافلة استهدفت حي المحروسة بمنطقة السلام بالقاهرة، وتم توزيع عدد من المساعدات العينية (مواد غذائية متنوعة) بالمجان على المواطنين، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من .

جاء ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، لتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، واستمراراً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، واستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد " تحت رعاية السيد/رئيس الجمهورية -

وقد لاقى ذلك قبولاً واستحسانا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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