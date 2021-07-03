ضبط5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات.. أبرزها تجاوز السرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية اليومية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5276 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1618 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و244 مخالفة السير بدون تراخيص، و11 مخالفة دراجات نارية، و24 مخالفة موقف عشوائي، و42 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.