تعيين المستشارة ليلى شتله مديرا لإدارة الدعوى التأديبية بالنيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً صباح اليوم السبت، بتعيين المستشارة ليلى مختار شتله مديراً لإدارة الدعوى التأديبية بالنيابة الإدارية.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان بأن اختيارها لتميزها ولمسيرتها الطويلة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية.

ومن الجدير بالذكر أن المستشارة ليلى مختار شتله، سبق لها العمل بالعديد من النيابات ثم بالمكتب الفني لرئيس الهيئة من عام 1992.

وفي عام 2012 تولت العمل وكيلاً للمكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون.