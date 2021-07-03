البابا تواضروس يوجه رسالة لطلبة الثانوية العامة بمناسبة بدء امتحانات نهاية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

وجه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالة لطلبة الثانوية العامة بمناسبة بدء امتحانات نهاية العام لطلبة الثانوية العامة.

وقال البابا في رسالة مصورة بثتها الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوكسية: "لكل أبنائنا وبناتنا في امتحانات الثانوية العامة، أرسل لكم هذه الرسالة وأنا متأكد أن الله سيكون معكم ويساعدكم ويبارك جهدكم وتعبكم في هذه السنة".

وأضاف: "أعرف أن السنة كانت صعبة بكل ما شهدته من ظروف وأبرزها جائحة كورونا، لكن أنتم تعبتم وبذلتم مجهودا كبيرا وذاكرتم والظروف كانت غير مواتية، لكنكم كنتم على إصرار من أجل النجاح والتفوق".

وتابع البابا: "أتمنى لكم كل نجاح وكل تفوق، وبهدوء شديد تعاملوا مع الأسئلة والامتحانات وبعد أيام وأسابيع قليلة نقول لكم: مبروك النجاح والتفوق وكل واحد ربنا يعطيه ما يريد في قلبه، كما نقول في المزمور يستجيب لك الرب في يوم شدتك".

واختتم البابا رسالته قائلا: "كن هادئا وخد كفايتك من الراحة والنوم ومَنْ يزرع ومَنْ يجدّ سيجد الحصاد ونتيجة تُفرحه وتسره وتبارك حياته.. أنا واثق من النجاح والتفوق والنتائج الطيبة.. ربنا معاكم".