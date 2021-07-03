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مدير «صحة المنيا» : استمرار عمل الفرق المتحركة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى استمرار عمل الفرق المتحركة لتطعيم المواطنين بلقاح ، بكافة الميادين الرئيسية والمصالح الحكومية ومكاتب البريد.

وأكد «النادي» أن الأعمال التي يتم تنفيذها بمنظومة القطاع الصحة بالمحافظة، حيث تم إضافة 12 تانك أكسجين بجميع مستشفيات المحافظة، كما تم إصدار أوامر الإسناد لرفع كفاءة مستشفيات الصدر والحميات بجميع المراكز، كما سيتم إضافة 135 سرير رعاية مركزه .

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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