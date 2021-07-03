شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبي علي ١٣٢٠ مريض في قافلة علاجية ضمن حياة كريمة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة، قافلة طبية علاجية شاملة بقرية بني صالح التابعة لمركز ومدينة بلبيس، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وأستمرت القافلة على مدار يومين وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

إشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية منها «الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن» وتم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٣٢٠ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وكذلك تحويل ٢١ حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية،فضلا عن عقد ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين وغيرها.

قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسقة القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.