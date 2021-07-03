شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي القدرات القتالية لسجم الجلالة؟ .. زارها الرئيس أثناء افتتاح قاعدة 3 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انضمت سجم الجلالة لأسطول القوات البحرية المصرية والذي شهد طفرة تكنولوجية في منظومات التسليح، الفرقاطة التي أُطلق عليها اسم «الجلالة» تم بناؤها بشركة (فينكانتييرى) الإيطالية، وتتميز سجم الجلالة بالقدرة على الإبحار لمسافة 6 آلاف ميل بحري، كما تتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقت السلم والحرب، مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية، ودعم قدرتها على تأمين الحدود وخطوط الملاحة البحرية ومساندة وحماية القوات البرية بطول الساحل خلال العمليات الهجومية والدفاعية، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية مثل «حقل ظهر» وحقول الغاز المختلفة للدولة بالبحرين الأحمر والمتوسط.

وتضم سجم الجلالة الريبات القتالية وتحمل عدد 3 ريب متضمنا عدد 3 ريب قتالي 11 متر لدعم أعمال قتال القوات الخاصة، كما لدي سجم الجلالة القدرة على حمل عدد 2 طائرة موجهة بدون طيار لتنفيذ أعمال الإستطلاع التكتيكي والتهديف خلف الأفق، كما تحمل السفينة عدد 2 مركبة موجهة تحت السطح لزيادة قدرة السفينة في مجال مكافحة الغواصات واكتشاف الألغام، وبالنسبة لمنظومة مكافحة الغواصات تتكون المنظومة من عدد 2 قاعدة طوربيد MU90، لمسافة تصل إلى 25 كيلو ضد الغواصات المعادية المكتشفة بواسطة السونار المثبت بالبدن.وبالنسبة لقدرات منظومة صورايخ سطح/سطح الموجودة بالسفينة فلديها القدرة على الاشتباك مع الأهداف السطحية والارضية لمسافة 180 كيلومتر وإعادة توجيه الصاروخ من خلال رادار إعادة التوجيه أثناء مرحلة الطيران المتوسط لزيادة دقة الإصابة، وبالنسبة لقدراتها المرتبطة بمنظومة الصواريخ سطح/جو فهى من طراز ASTER30/ASTER15بإجمالي عدد 16 صاروخ للاشتباك مع الأهداف الجوية لمسافة تصل إلى 130 كيلو متر من خلال رادار الإنذار الجوي الرئيسي متعدد المهام لمسافة تصل إلى 300 كيلومتر مع إمكانية تتبع حتى 200 هدف جوي، كما لديها قدرات الاشتباك مع الأهداف السطحية والارضية بالذخائر الذكية لمسافة تصل إلى 86 كيلو متر، بالإضافة إلى الاشتباك مع الأهداف الجوية والسطحية باستخدام الذخائر الذكية لمسافة تصل إلى 30 كيلو متر مع إمكانية المنظومة على توجيه الذخائر بعد الاطلاق لزيادة دقة الإصابة، ولها القدرة على حمل عدد 2 مدفع عيار 25 مم للاشتباك مع التهديدات غير النمطية أثناء تنفيذ الدفاع الذاتي عن السفينة .

وقد تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة في توقيت قياسى، وفقا لبرنامج متزامن تم تنفيذه على مرحلتين بمصر وإيطاليا، حيث تم التدريب على جميع التقنيات الحديثة بها ليكونوا قادرين على تنفيذ كافة المهام التي تسندها لهم القيادة العامة للقوات المسلحة بكفاءة واقتدار .