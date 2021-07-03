شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يستقبل وزيرى الشباب والرياضة والزراعة لافتتاح ملعبين بسمنود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والسيد القصير وزير الزراعة، في مستهل زيارة لافتتاح ملعبين بمركز شباب بنا أبو صير بسمنود، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والنائب محمد مرعي ، والنائب محمود الشامي، والنائب أحمد دراج ومديري مديريات الزراعة، الطب البيطري والشباب و الرياضة.

وعقد محافظ الغربية اجتماعا مع الوزيرين بمكتبه بديوان عام المحافظة لمناقشة بعض المشروعات قبل التوجه للافتتاحات.