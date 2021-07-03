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محافظ الغربية يستقبل وزيرى الشباب والرياضة والزراعة لافتتاح ملعبين بسمنود

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والسيد القصير وزير الزراعة، في مستهل زيارة لافتتاح ملعبين بمركز شباب بنا أبو صير بسمنود، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والنائب محمد مرعي ، والنائب محمود الشامي، والنائب أحمد دراج ومديري مديريات الزراعة، الطب البيطري والشباب و .

وعقد محافظ الغربية اجتماعا مع الوزيرين بمكتبه بديوان عام المحافظة لمناقشة بعض المشروعات قبل التوجه للافتتاحات.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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