شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة تثقيفية أون لاين في الشرقية بعنوان «الاستثمار في المجال الرياضي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام المديرية بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان «الاستثمار في المجال الرياضي»، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبالتعاون مع كلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق، ويتم عرضها عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الالكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وصفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه من المقرر أن يقوم الدكتور هشام علام ،رئيس قسم الادارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق بتقديم الندوة يتحدث فيها عن التعريف بالإستثمار الرياضي ومجالاته في الأندية الرياضية ومراكز الشباب، وتوضيح دور كلية التربية الرياضية في إعداد وتأهيل وتطوير، الكوادر العاملة بقطاع الشباب والرياضة بشكل عام والعاملين في مجال الإستثمار والتسويق الرياضي على وجه الخصوص، وإبراز دور الإعلام الرياضي في التسويق لفكرة الإستثمار بالأندية ومراكز الشباب.

ومن جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة، لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية ،وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.