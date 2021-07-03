شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» : جار تنفيذ 64 برجا سكنيًا و310 فيلات في غرب كارفور بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بتفقد سير العمل بمشروعات التجمع العمراني بغرب كارفور بالإسكندرية، يرافقهما المهندس أحمد ابراهيم، رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة والمشرف على التجمع العمراني بغرب كارفور، ومسؤولو الهيئة والجهاز والمشروعات والشركات المنفذة.

واستهل مسؤولو الإسكان جولتهم، بتفقد مشروع كمباوند الأبراج السكنية «صواري»، والذي يضم 64 برجاً بارتفاعات (بدروم + أرضي + 12 دورا متكررا)، على مساحة 60.57 فدان باستثمارات تقدر بحوالي 6.6 مليار جنيه، حيث اطلعوا على نماذج تشطيب وحدات سكنية بأحد الأبراج.

كما تفقد مسؤولو الوزارة، مشروع إنشاء كمباوند الفيلات، والذي يضم 310 فيلات سكنية على مساحة 56.90 فدان، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 909 ملايين جنيه.

وخلال الجولة، أشاد المهندس عبدالمطلب ممدوح، بالجهد المبذول وحسن سير العمل بالموقع، موجهاً مسؤولي الشركات المنفذة واستشاري الإشراف بضرورة تكثيف معدلات الأعمال والالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات الجاري تنفيذها بأقصى جهد للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة في التنفيذ

من جانبه، أشار المهندس أحمد إبراهيم إلى أن أعمال المرحلة الأولى بمنطقة غرب كارفور بإجمالي استثمارات 8 مليارات جنيه، مضيفاً أنه تم وضع برامج زمنية محددة لسرعة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها.