شكرا لقرائتكم خبر عن المجلة المصرية للاستشعار من البُعد تحصل على المركز الثامن عالميًا بتصنيف سكوبس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، حول حصول المجلة المصرية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء على أول مُعامل تأثير لها وتصنيفها ضمن أعلى ١٠ مجلات عالمية في هذا المجال.

وأوضح التقرير أن المجلة المصرية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء «EJRS» الصادرة عن الهيئة والتي تُنشر عن طريق دار النشر العالمية السفير Elsevier حصلت على أول مُعامل تاثير لها بقيمة ٥.١٨، وصُنفت من المجلات العليا ذات التأثير في المجتمع العلمي على مستوى العالم Q1، وذلك ضمن قاعدة بيانات سكوبس العالمية «Scopus».

وأشار التقرير إلى أن المجلة أصبح ضمن أعلى ١٠ مجلات عالمية في هذا المجال، حيث أحتلت المركز الثامن عالميًا، عن أداءها كمنصة مُؤثرة للحصول منها على الأبحاث والمعلومات العلمية بمجال الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، لتصبح المجلة بهذا الترتيب المميز من أفضل الترتيبات لمجلة عربية وإفريقية على مستوى العالم، في تكنولوجيا الاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، مما يظهر جليًا رغبة مصر في أن يكون لها الريادة في هذا المجال التكنولوجي الهام، وأن تصبح ضمن مصاف الدول المُتقدمة في علوم وتكنولوجيا الفضاء.