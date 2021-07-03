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إزالة 3 مخالفات تعد بمركزي مطاي ودير مواس في المنيا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إزالة 3 مخالفات تعد بمركزي مطاي ودير مواس، بينها إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمهد، بحوض الجزيرة الصغيرة، بقرية منبال، بمساحة 12 سهما.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس حالتي تعدي في المهد، على الأراضي الزراعية، بمساحة ٥ قراريط، بقرية دلجا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويل المخالف للنيابة العسكرية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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