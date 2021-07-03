شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 3 مخالفات تعد بمركزي مطاي ودير مواس في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إزالة 3 مخالفات تعد بمركزي مطاي ودير مواس، بينها إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمهد، بحوض الجزيرة الصغيرة، بقرية منبال، بمساحة 12 سهما.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس حالتي تعدي في المهد، على الأراضي الزراعية، بمساحة ٥ قراريط، بقرية دلجا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويل المخالف للنيابة العسكرية.