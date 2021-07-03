شكرا لقرائتكم خبر عن قاعدة 3 يوليو البحرية × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 10 معلومات هامة عن قاعدة 3 يوليو البحرية، التى افتتحها الرئيس السيسي، اليوم.

تقع على إمتداد ساحل البحر المتوسط

مساحتها تزيد عن 10 ملايين متر مربع

تتضمن 74 منشآة بالإضافة إلى مهبط طائرات

تضم عدد من ميادين التدريب ومركز للعمليات مزود بأحدث المنظومات

تضم رصيف حربى بطول 1000 متر وعمق 14 مترا

تضم عدد من الأرصفة التجارية بطول 2200 متر وعمق 17 مترا

تشمل برج لمراقبة الميناء بإرتفاع 29 مترا

تحتوى على حاجزين للأمواج بطول 3650 مترا

تحتوى على فندق بمساحة 6300 متر مربع وقاعة مؤتمرات تتسع لعدد 700 زائر

تتضمن مجمع للأنشطة الرياضية ومسرح مكشوف