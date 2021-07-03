شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يهنئ نظيريه البوروندى والبيلاروسى وحاكم كندا بأعياد الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى الرئيس ايفاريست ندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.