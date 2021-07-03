شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري المنيا» : وقف الاجازات للعاملين بالمجازر وغرف عمليات استعدادا لعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى لعيد الاضحى المبارك، ووقف الأجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش بأماكن عرض وبيع اللحوم.
وقام مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا بجولة تفقدية للمجازر للتأكد من مدي جاهزيتها والعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، بالإضافة لعمل غرفة العمليات والطوارئ بالمديرية، على أن يتم تقديم الخدمات للأهالي بالمجان مؤكدا على التنسيق بين كافة الجهات المعنية، والتي تتمثل في «مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة، وذلك لإحكام الرقابة على السلع المعروضة للمواطنين.