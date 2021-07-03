شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تنفيذ 64 برجاً سكنيا و310 فيلات بمنطقة غرب كارفور الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، سير العمل بمشروعات التجمع العمراني بغرب كارفور بالإسكندرية، يرافقهما المهندس أحمد ابراهيم، رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة والمشرف على التجمع العمراني بغرب كارفور، ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروعات والشركات المنفذة.

واستهل مسئولو الإسكان، جولتهم، بتفقد مشروع كمباوند الأبراج السكنية"صواري"، والذي يضم 64 برجاً بارتفاعات (بدروم + أرضي + 12 دورا متكررا)، على مساحة 60.57 فدان باستثمارات تقدر بحوالي 6.6 مليار جنيه، حيث اطلعوا على نماذج تشطيب وحدات سكنية بأحد الأبراج.

كما تفقد مسئولو الوزارة، مشروع إنشاء كمباوند الفيلات، والذي يضم 310 فيلات سكنية على مساحة 56.90 فدان، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 909 ملايين جنيه.

وخلال الجولة، أشاد المهندس عبد المطلب ممدوح، بالجهد المبذول وحسن سير العمل بالموقع، موجهاً مسئولي الشركات المنفذة واستشاري الإشراف بضرورة تكثيف معدلات الأعمال والالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات الجاري تنفيذها بأقصى جهد للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة في التنفيذ.

من جانبه، أشار المهندس أحمد إبراهيم، إلى أن أعمال المرحلة الأولى بمنطقة غرب كارفور بإجمالي استثمارات 8 مليارات جنيه، مضيفاً أنه تم وضع برامج زمنية محددة لسرعة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها.