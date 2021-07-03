شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات مصر الزراعية لأكثر من 4 ملايين طن خلال الـ6 أشهر الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4 ملايين طن وفقاً لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى حول إجمالى الصادرات خلال الفترة من أول يناير 2021 وحتى 29 يونيو 2021، وذلك بزيادة قدرها حوالى 15% عن نفس الفترة من العام الماضى.

وقال القصير، فى بيان اليوم، إن الصادرات بلغت 4 ملايين و17 ألفا و902 طن من المنتجات الزراعية، وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة "الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، خوخ، بطيخ".

وأضاف وزير الزراعة، أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و722 ألفا و115 طنا، بالإضافة إلى تصدير 619 ألفا و7627 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 405 آلاف و287 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 151 ألفا و471 طنا، فى حين احتل العنب المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 111 ألفا و481 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 21 ألفا و968 طنا، بينما جاء ترتيب الفاصوليا فى المركز السابع بإجمالى 19 ألفا و568 طنا، يليها فى المركز الثامن الفراولة بإجمالى 19 ألفا و342 طنا، بينما حصل الثوم على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 16 ألفا و429 طنا.

وحصل الخوخ على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 10 آلاف و 185 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الحادى عشر بإجمالى 8 آلاف و935 طنا، وحصل البطيخ على المركز الثانى عشر بإجمالى 7 آلاف و310 أطنان، بينما حصل الرمان على المركز الثالث عشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 6 آلاف و538 طنا، وحصل الفلفل على المركز الرابع عشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 5 آلاف و186 طنا، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالى 768 طنا.