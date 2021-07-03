شكرا لقرائتكم خبر عن أوراق التقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل والمصروفات الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة، والتى يتقدم بها ولى الأمر إلى المدرسة لاستكمال ملف الطفل، بعد بدء المدارس فى قبول ملفات الطلبة المتقدمين للصف الأول الابتدائي والأول رياض الأطفال، موضحة أنه يتطلب توفير شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطفل، و4 صور شخصية مقاس 4×6، وصورة من بطاقة الرقم القومى لوالد الطفل، إضافة إلى دمغات التأمين الصحى والمهن التعليمية وصورة من الاستمارة الإلكترونية للتقديم تتضمن الراغبات الثلاثة التى تقدم بها ولى الأمر وتشمل 3 مدارس، ومستند يثبت محل الإقامة للطفل كإيصال أحد المرافق فى المنزل "كهرباء أو غاز" وملف به أوراق التقديم.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه يتم تحصيل رسوم التقدم للعام الدراسى المقبل وفق الرسوم المحددة من العام الماضى، بواقع 300 جنيه للطلاب من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي، ومن الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادى 200 جنيه، ومن أولى ثانوى حتى الثالث الثانوى 500.

وقالت الوزارة: "يسدد كل من يتقدم للامتحانات العامة بمدارس التعليم الأساسي أو مدارس التعليم القانوي العام أو المدارس الثانوية الفنية 148 جنيها، إضافة إلى 2 جنيه رسم إضافى لدخول الامتحان.

وطالبت الوزارة مراعاة الفئات التى تقرر إعفاؤها من المصروفات أثناء تقدم الطلاب بملفات الالتحاق للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال والأول الثانوى، وهم أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات والطلاب يتامى الأب وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة، وأبناء مصابي الثورة وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء وطلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

وبدأت المدارس قبول ملفات الطلبة المتقدمين للصف الأول رياض أطفال والأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2021 - 2022.