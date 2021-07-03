التطبيق بعد 24 ساعة.. تعميم منظومة البناء الجديدة على جميع المدن رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه سيتم بداية من غدٍ الأحد تعميم منظومة البناء والتراخيص الجديدة على جميع المدن بالمحافظات المصرية.

وأضاف قاسم، لمصراوي، السبت، أن ذلك يأتي تطبيقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون الفترة التجريبية لتطبيق الاشتراطات الجديدة من 1 مايو 2021 والتعميم على مدن المحافظات بدءا من 1 يوليو 2021.

كان من المقرر- وفق قرار رئيس الوزراء- تعميم منظومة البناء الجديدة على مدن المحافظات اعتبارا من الخميس الماضي، لكن إجازة ثورة 30 يونيو والإجازة الأسبوعية الدائمة يومي الجمعة والسبت أجّلتا تطبيق المنظومة إلى الأحد.