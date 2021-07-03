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تبدأ نوفمبر.. الخطوط البريطانية تعلن زيادة رحلاتها إلى القاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية عن زيادة رحلاتها الجوية بين مطار هيثرو والقاهرة، اعتبارا من نوفمبر المقبل، ليصبح إجمالي عدد الرحلات رحلتين يومياً بدلاً من رحلة واحدة.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية، إنه من المقرر أن تقلع الرحلة اليومية الثانية من مبنى الركاب رقم 5 بمطار هيثرو في لندن، وذلك اعتبارا من 31 أكتوبر المقبل، وتصل مطار القاهرة الدولي الأول من نوفمبر المقبل، وأكدت أن الرحلات الجوية بين لندن والقاهرة تحظى بشعبية خاصة بين المسافرين.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة، لمواجهة فيروس ، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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