بالصور.. الري تنتهي من تأهيل الألف كيلومتر من الترع بمختلف المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري, تقريرًا عن الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع.

وأوضح التقرير، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٢٠١٧ كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وجاري العمل في تنفيذ ٥٥١٤ كيلومتر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٧٠٢ كيلومتر تمهيدًا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التي شملها المشروع ٨٢٣٣ كيلومتر حتى تاريخه في إطار المرحلة الأولى من المشروع والتي ستنتهي بحلول منتصف عام ٢٠٢٢.

وقال الدكتور عبدالعاطي، إنه بمتابعة الموقف المائى بالترع التي تم تأهيلها وحالة الري بزمامات الأراضي الواقعة على هذه الترع، تبين حدوث تحسين كبير لعملية إدارة وتوزيع المياه، وتقليل الزمن اللازم للري على طول الترعة، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل.

وأضاف وزير الري، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات ، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، وعمل اختبارات على الأحجار والخرسانة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والجودة والأبعاد المطلوبة.

وفي إطار رؤية وزارة الموارد المائية والري الحالية لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجاري المائية أو على المستوى الحقلي من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضي الزراعية، بهدف ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، فقد تم طرح أعمال تأهيل لعدد (١٢٢) مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل إلى (١٠٦) كيلومتر بتكلفة ١٨٠ مليون جنيه.

وعلى صعيد آخر تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية.

والجدير بالذكر أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بلغ ٣٦٦ ألف فدان تقريباً، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى ٩٩ ألف فدان ، الأمر الذي يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم ، ومردودها الإيجابي المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها ، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.