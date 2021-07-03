​​الزراعة تستعد بـ5 إجراءات لاستقبال عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، من خلال تجهيز المجازر، وتدشين حملات علي الشوادر الرئيسية ومحال الجزارة.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، إنه تقرر إيقاف الراحات للأطباء البيطريين على كافة الوحدات البيطرية والمجازر التابعة للوزارة، مشيرًا إلى تكثيف الحملات على مزارع الإنتاج الحيواني.

وأضاف محمود لـ"الخليج 365" أن الإجراءات الخاصة بالهيئة بدأ تنفيذها منذ شهر تقريبًا، وتمثلت في توفير الأختام والمواد الملونة للأضاحي السليمة، لافتًا إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في كل مجزر للحفاظ على سلامة المواطنين.

وحذر رئيس الهيئة العامة من الذبح خارج المجزر، ومن تداول لحوم مخالفة للمعايير والاشتراطات الصحية المحال والشوادر، ومحلات بيع مشتقات اللحوم، مؤكدًا تطبيق القانون بكل قوة.

ولفت محمود، إلى التنسيق التام بين المديرية والجهات الأمنية لتأمين أعمال المجازر وتكثيف التواجد الأمني، وتوفير خدمة الذبح بالمجازر الحكومية للأهالي خلال أيام العيد بالمجان، للحد من الذبح خارج المجازر حفاظًا على الصحة العامة.

وأعنت الوزارة استيراد 96 ألفًا و500 رأس عجل بقري، منها 52 ألفًا و500 رأس بغرض الذبح الفوري و70 ألف رأس من الأغنام الحية بغرض الذبح، و6500 طن من اللحوم المصنعة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

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