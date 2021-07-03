شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الريف المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة بجميع قراها وتجمعاتها ستدخل في مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة» في المرحلة الثانية.

وأضاف المحافظ، في تصريح له، أن المشروع يتضمن الارتقاء بحياة المواطن السيناوي وتوفير الخدمات المتنوعة له في شتي القطاعات سواء التعليم أو الصحة وغيرها من الخدمات بجانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق مبادرة تطوير الريف المصري «حياة كريمة» لتطوير القرية المصرية، على عدة مراحل ورصد 600 مليار لمراحلها الثلاثة.