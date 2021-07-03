شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 190 عمارة سكنية إضافية بمدينة رفح الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء على اهتمام السيد الرئيس بالمواطن السيناوي، من خلال انشاء مشروعات تنموية في شتي القطاعات وخاصة قطاع الاسكان.

وأضاف المحافظ، في تصريح له، أنه بالتوازى يتم الانتهاء من مدينة رفح الجديدة باجمالى 84 عمارة مرحلة أولى لاستيعاب أهالى رفح من المقيمين حاليا في المحافظات الأخرى إلى أن يتم الانتهاء من باقى العمارات.

وأشار المحافظ إلى قرار السيد رئيس الجمهورية بانشاء عدد 190 عمارة أخرى اضافية، وجارى تسليم المواقع للمقاولين لبدء العمل فيها .