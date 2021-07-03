شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الشفاء من كورونا بشمال سيناء لـ 2983 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد بشمال سيناء، اليوم السبت، إلى 2983 حالة شفاء على مستوى المحافظة، منذ بداية الجائحة.

وقال الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إن عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 531 حالة، لافتًا إلى تسجيل عدد 6حالات شفاء جديدة ليصل عدد حالات الشفاء إلى 2983 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة 212 حالة منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 8 حالات تحت الحجز بالمستشفيات و32 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.