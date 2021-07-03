شكرا لقرائتكم خبر عن قاعدة 3 يوليو البحرية.. يفتتحها الرئيس السيسى اليوم "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الاتجاهين الاستراتيجى الشمالى والغربي، وكان الموقع الرسمى لوزارة الدفاع قد نشر برومو عن "قاعدة 3 يوليو البحرية"، فى منطقة جرجوب، وهي قاعدة عسكرية تتوافق مع كود القواعد العسكرية البحرية العالمي.

وتعد القاعدة نطاقا عسكريا متكاملا يشكل قاعدة انطلاق لحماية مقدرات الأمة المصرية على طول الاتجاهين الاستراتيجيين الشمالي والغربي، وسينفذ بها المناورة «قادر 2021.