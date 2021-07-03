شكرا لقرائتكم خبر عن جنايات المنصورة تبدأ اليوم محاكمة المتهم بقتل الطفلة ريماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ محكمة جنايات المنصورة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفلة ريماس، على يد حداد، بعد أن استدرجها إلى منزله ببندر دكرنس أثناء شرائها الخبز من أحد المخابز القريبة من منزلها، وحاول التعدي عليها، فأطلقت صرخاتها فانقض عليها بسكين وطعنها عدة طعنات نافذة ولقيت مصرعها فى الحال.

وأحال المستشار حسام معجوز، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنصورة الكلية، قضية مقتل الطفلة "ريماس م ع" 8 سنوات إلى محكمة استئناف المنصورة، لتحديد موعد لمحاكمة المتهم بقتلها أمام الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات، بعد أن وجهت له النيابة اتهامات بالخطف وهتك العرض والقتل، يوم 6 أبريل الماضي، بعد أن استدرج المجني عليها أثناء شرائها خبزا لأسرتها، وأخذها إلى شقته بمدينة دكرنس محافظة الدقهلية، إلا أنها عندما شعرت بالخطر صرخت فطعنها وألقاها على سلم البيت، ولم يتمكن من إخفاء جريمته بعد أن حضرت أسرتها للمكان.

واعترف المتهم 43 سنة، حداد، بقتل الطفلة في تحقيقات النيابة، وقال إنه شاهد المجني عليها تسير في الشارع في تمام الحادية عشرة صباحا، فنادى عليها وطلب منها اصطحابه لشراء بعض الحلوى حتى أنه استدرجها إلى سلم منزله، بعد أن اعتقدت الطفلة أنه كفيف لأنه كان يرتدي نظارة سوداء.

وأضاف أنه فور دخوله المنزل حاول لمس أجزاء حساسة من جسدها إلا أنها عندما اكتشفت أمره وتنبهت لفعلته قاومته وصرخت فحاول جذبها مرة أخرى إلا أنها بدأت في الصراخ، وحاول إسكاتها بأن استل سكينا، وسدد لها 3 طعنات بأنحاء متفرقة من الجسم حتى غرقت في دمائها ولطخت الدماء ملابسة وقام بإخفائها باعلي السلم والتفكير في طريقة للتخلص من الجثة إلا أن اكتشاف أسرة الطفلة مكانها خلال البحث عنها جعلهم يصلون إلى مكانها قبل أن يخفى الجثة.

وكانت طفلة أكدت أنها شاهدت المتهم يصطحب ريماس ويصعد بها إلى منزله، وهو ما جعل أسرتها تتوجه إلى المكان التى أشارت إليه الطفلة وتم العثور على الجثة.