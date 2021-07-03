"كورونا" في 24 ساعة| انخفاض كبير للإصابات في مصر.. والسعودية تحظر السفر إلى ٣ دول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 198 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 21حالة جديدة.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، الانتهاء من تصنيع 650 ألف جرعة من لقاح سينوفاك- فاكسيرا" المصري خلال الـ48 ساعة الماضية بطاقة تصنيعية تصل إلى 300 ألف جرعة من خلال مصنع فاكسيرا، موضحة انه في غضون الأيام القليلة المقبلة سيتم الانتهاء من تصنيع 2 مليون جرعة لقاح.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

انخفاض كبير.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

وزيرة الصحة: نستهدف تصنيع مليار جرعة لقاح كورونا سنويًا للتصدير

وزيرة الصحة: متحور دلتا سيغزو العالم ونسعى لتأخير وصوله لمصر

وزيرة الصحة: الانتهاء من تصنيع 2 مليون جرعة لقاح ساينوفاك المصري خلال أيام

محمود سعد: إصابة ليلى طاهر بفيروس كورونا

نادي بنها ينعى لاعب السلة علاء سليمان لوفاته بفيروس كورونا

فرنسا تسعى لتوسيع نطاق التطعيم الإلزامي ضد "كورونا" لوقف تقدم متغير "دلتا"

الصحة العالمية: نراقب متحور بيرو لفيروس كورونا لتحديد سرعة انتشاره

دراسة: لقاح "جونسون" يوفر استجابة مناعية قوية ضد "السلالة الهندية" تصل إلى 8 أشهر

بينها الإمارات وإثيوبيا.. السعودية تحظر السفر إلى ٣ دول بسبب كورونا

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الصحة العالمية: يجب على فايزر ومودرنا بذل المزيد لتبادل التكنولوجيا

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سلالة دلتا تغير أعراض كورونا.. وخبير صحي يكشف عن العلامات الجديدة

جونسون آند جونسون: لقاحنا فعّال ضد سلالة "دلتا" من جرعة واحدة

أستاذ مناعة: الموجة الرابعة من كورونا لن تكون شديدة

ما أهمية الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا؟.. إليك الحقائق

"فاينانشيال تايمز": الطفرات غير العادية لمتغير "لامدا" تزيد حيرة العلماء

الهند تسجل أكثر من 400 ألف حالة وفاة بسبب كورونا وسط انتشار سلالة دلتا