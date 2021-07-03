شكرا لقرائتكم خبر عن هل متحور فيروس كورونا «دلتا» موجود في مصر؟.. وزيرة الصحة توضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن متحور فيروس كورونا «دلتا، لا يمثل أي خطورة كبيرة في الأعراض، مشيرة إلى أن خطورته تتمثل في حجم وسرعة انتشاره.

وأضافت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، خلو مصر من متحور فيروس كورونا، وذلك وفقا لآخر تتبع الثلاثاء الماضي، موضحا أن انتشار هذا المتحور في دول عديدة، ومن الوارد أن يتسرب إلى مصر.