شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: التعاقد على 40 سيارة أشعة مقطعية متنقلة لخدمة القرى ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم التعاقد على 40 سيارة أشعة مقطعية متنقلة لتقديم الخدمة بالقرى والمراكز بمحافظات المرحلة الأولى ضمن مبادرة حياة كريمة.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن إطلاق 52 قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية، بدءًا من يوم الخميس المقبل 1 يوليو وحتى يوم السبت 10 يوليو 2021، بجميع محافظات الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".