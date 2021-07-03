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الزراعة: أكثر من 92% نسبة الاستجابة للشكاوى خلال العام الجاري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة استقبلت 11832 شكوى خلال الفترة من أول يوليو 2020 حتى 30 يونيو 2021، مضيفًا أنه تم الاستجابة إلى 10924 شكوى منها بنسبة إنجاز 92.63%.

وأوضح بيان للوزارة، أنه توجد 908 شكاوى مازال جاري التعامل معها من قبل الوزارة، وفقًا لتقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وأكد التقرير، الصادر صباح الجمعة، أنه تم حسم 1451 شكوى خلال نفس الفترة، كانت متراكمة لدى الوزارة منذ سنوات سابقة، كما أن هناك 79 جهة فرعية تابعة للوزارة، منها 60 جهة أنجزت أكثر من 80% من الشكاوى، و19 جهة حققت نسبة إنجاز 100% من الشكوى الواردة إليها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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