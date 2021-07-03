القبض على مالك مخبز بالجيزة استولى على أموال الدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة الجيزة؛ لاتهامه بالاستيلاء على أموال الدعم.

التحرييات أشارت إلى أن المتهم استولى على 144 ألف جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز.

المتهم كان يثبت عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم وبيعها بالسوق السوداء.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.