شكرا لقرائتكم خبر عن ٩٠ ألف زائر في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت اليوم الثاني من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 التي تقام تحت عنوان «في القراءة حياة» زيارة ٩٠ الف مواطن لقاعات المعرض وهي الطاقة الاستيعابية القصوى التي حددتها ادارة المعرض للحضور اليومي للمعرض مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التي اقرتها الدولة المصرية للوقاية من اخطار فيروس كورونا.

وقال الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن اليوم الثانى للمعرض ورغم بدء فتح البواب أمام الجمهور في الواحدة ظهرا إلا انه شهد حضورا جماهيريا كبير الامر الذي تطلب معه غلق قاعاته أكثر من مرة نتيجة وصولها للحد الاقصى للطاقة الاستيعابية واضاف أن الجمهور انتظر في الخيام ووالبرجولات التي اعدت للانتظار تفاديا للتكدس الجماهيري.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان «في القراءة حياة» وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التي يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنية بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D .