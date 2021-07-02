شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: «30 يونيو» ثورة من الشعب الذكي لاستعادة الخطاب الديني المختطف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نادى بتجديد الخطاب الديني لاستبداله بخطاب ديني صحيح، ينقض المصطلحات التي لفظناها جميعا.

وأضاف المفتي، خلال لقائه مع برنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات المهمة بتوجيه من الرئيس السيسي، على رأسها مبادرة «تكافل وكرامة» و«حياة كريمة» و«تطوير الريف المصري» وغيرها، لتحقق مبدأ الاهتمام بالمواطن المصري وتحمل المسؤولية تجاهه.

وأضاف المفتي أن الخطاب الإخواني خاصة قبل 30 يونيو كان يجعل الفروع من الأصول، فنظام الحكم الذي درسناه طوال عمرنا أنه من الفقه، جعلوه في دائرة أصول الدين الذي هو جزء من العقيدة ويكون من لم يطالب به داخلًا في دائرة الكفر وعدم الإيمان؛ ولذلك يسهل التكفير في هذه الحالة، والإغراق في التبديع وجعل كل ما يفعله الإنسان بدعة، ويستدلون في كل موضع بحديث النبي (ص): «إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهديِ هديُ محمد، وشر الأمور محدَثاتها، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار».

وأوضح أن قراءة هذا الحديث منعزلا عن غيره من الأحاديث الأخرى قراءة كلية، يصل إلى فكرة التبديع والجمود خوفًا من البدعة، وهذا ليس غرض النبي (ص) الذي أراد لنا أن ننطلق في الحياة ونبدع وننجز، والصحابة فهموا هذا الأمر وانطلقوا إلى الآفاق وعمروها.

وأكد المفتي أن الذي يريد الإقصاء ونشر فكر التبديع والتكفير ويستغل الدين لصالح مصالحه الحزبية والشخصية لم ينجح على مر التاريخ، بداية من الخوارج حتى الإخوان وأمثالهم، لافتًا النظر إلى أن ثورة يونيو لم تكن فقط ثورة على نظام حكم أراد أن يفرق هذه الأمة ويستغلها من أجل مصالحه الشخصية والحزبية، وإنما كانت ثورة من الشعب الذكي لتصحيح المسار واستعادة الخطاب الديني المختطف لصالح الدين القويم.