شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي: أزمة تعويضات السفينة الجانحة إيفر جيفين ستنتهي خلال أيام قليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن قضية تعويضات السفينة الجانحة ستحل خلال أيام قليلة.

وأضاف أن قناة السويس تتيح حرية الملاحة للجميع إلا في حالات معينة، كأن تحمل سفينة على متنها مخدرات أو سفينة في حالة حرب معلنة ضد مصر.

وأوضح أن السفينة «إيفر جيفين» ستنطلق إلى محطة وصولها الأخيرة خلال الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أنه لا يجوز الحديث في تفاصيل قضية التعويضات لأنها مازالت مطروحة أمام القضاء المصري.