شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: المصريون بطبيعتهم يحبون من يردد «قال الله وقال الرسول» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بحلول الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي هو أساس النهضة التي نعيشها الآن.

وأضاف علام، خلال حواره مع برنامج «نظرة» المذاع على فضائية صدى البلد، أن هذه ثورة «قويمة» صححت المسار الذي كان له بداية تراد بها غرس أفكار مغلوطة في حقيقة هذا الدين من أجل استغلال العاطفة الدينية لدى المواطنين.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن المصريين بطبيعتهم يحبون جدًا من يردد مقولة قال الله وقال الرسول ويقبلون على من يتكلم في الشأن الديني، مشيرًا إلى أن الخطاب الديني اختطف في مرحلة زمنية قبل 30 يونيو 2013.