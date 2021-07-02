شكرا لقرائتكم خبر عن براتب يصل إلى 6 آلاف جنيه.. 4027 فرصة عمل لجميع المؤهلات في القاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل وزارة القوى العاملة، تلقي طلبات التقدم إلى 4027 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، تمكنت من توفيرها في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 73 شركة ومصنع قطاع خاص في 14 محافظة.

وأوضحت الوزارة أن التقديم يتم على الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg «النشرة القومية للتشغيل»، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل» وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وتتوفر فرص العمل في 14 محافظة هي: القاهرة، والشرقية، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والمنوفية، ودمياط، والأقصر، وأسوان، والبحيرة، والإسماعيلية، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يونيو 2021 في النشرة السابقة وعددها 410 فرص عمل.

وتتمثل فرص العمل المتوفرة بالقاهرة في 435 فرد أمن ذكور، و18 فرد أمن من الإناث براتب يصل 3300 جنيه، و50 مشرف أمن، و25 عامل نظافة براتب 2500 جنيه.

وفي محافظة القليوبية تتمثل الفرص في 3 مهندس ميكانيكا، و3 كيميائي، ومهندس مدنى براتب 5500 جنيه، و6 عمال مخازن، و7 فرد أمن، و20 مندوباً، و20 سائق رخصة أولى، ومهندس تصميم براتب يصل لـ 6000 جنيه، و10 مساعد ماكينة، و20 مساعد قص، و3 فنى صيانة، و5 فنى إنتاج، و6 عمال مكبس، و28 عمال اوفر وسنجر واورليه، و3 عامل تشطيب، و35 عامل، و2 حداد، و7 عمال تركيبات، و3 ترزي خبرة، و2 ميكانيكي، و10 فنى نسيج .

كما تم توفير فرص عمل بالسويس، تمثلت في 40 فنى تشغيل، و20 عامل عادي، و20 عامل فرز، و30 عامل تعبئة وتغليف، و10 فنى كهرباء، و30 عامل إنتاج .

وفي الدقهلية يوجد 7 أخصائي، و7 منسق ميداني، و8 مندوب تسويق، ومندوب مبيعات، وسائق، و5 فرد أمن، و6 عامل نظافة .

كما تم توفير فرص عمل بالمنوفية شملت: 200 عامل ماكينة، و100 عامل جودة، و50 عامل تعبئة، و100 عامل مساعد، و2 عاملة بيع، وأمين مخازن، و800 عامل خياطة براتب يصل لـ 4000 جنيه، و4 تمريض، و5 مساعد تمريض، و10 عامل سنجر، و40 عامل إنتاج، و10 عامل مكواة، و65 عامل اورليه، و2 سكرتيرة، و2 فنى تبريد وتكييف، و5 مشرف إنتاج، و2 عامل لمعمل تحاليل طبية .

وفي دمياط يوجد فرص عمل لـ 25 منسق ميداني، و10 عامل خدمات، و5 مندوب مبيعات .

وهناك عدد من الوظائف في أسيوط تضمنت: سكرتيرة، و2 فنى تبريد وتكييف، و2 سائق درجة أولى، ومندوب أصناف، و6 عامل إنتاج، و4 مدرسة، و4 مشرفة أتوبيس، و4 دادة لحضانة أطفال، ومكوجى، ومشرف مبيت لجمعية تنمية المجتمع.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالبحيرة مجموعة من فرص العمل شملت: 7 فنى جودة، و23 عامل سنجر اورليه واوفر، و10 فنى نسيج، و7 مساعد، و2 مشرف عمال، و5 عمال مخازن، و10 نساج، و4 عامل مطابع، و15 مندوب مبيعات، وسائق، و4 أخصائي تمويل، و20 أخصائي ائتمان، و14 عامل إنتاج، و2 فنى صيانة، و2 أمين مخزن .

وفي المنيا يوجد 900 فرصة عمل متاحة، منها: 100 عامل خياطة، و10 عامل تعبئة، و115 مشرف أمن، و360 فرد أمن، و7 أخصائي تمويل، و4 مشرف إنتاج، وموظف استقبال، و2 سكرتيرة، و5 مدرب حاسب آلي، و5 منسق قروض، و2 أخصائي ائتمان، و20 عامل إنتاج، و4 خباز، وسائق كلارك، وفنى كاوتش، وفنى صيانة كهرباء، وعامل خدمات .

ووفرت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية فرص عمل شملت: 90 عامل إنتاج، و40 عامل مغسلة، و140 عامل خياطة، و50 خياط تحت التدريب .

أما الشرقية فقد وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات ومنها: 203 فرد أمن، و3 مراجع حسابات، و13 مسؤول مالي، و50 عامل إنتاج، و15 نساج، و2 محاسب، وو 6 أخصائي تمويل، و2 عامل دهان، وسائق .

كما تم توفير فرص عمل شملت، 6 موظف استعلامات، و9 تمريض، و2 مهندس كهربائي، و2 مهندس ميكانيكا، ومحصل ومسئول تمويل، وعامل إنقاذ حمام سباحة، وسباك وكهربائي، وفني تبريد وتكييف بمحافظات الغربية والأقصر وأسوان .

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف :