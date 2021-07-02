إغلاق أجنحة وازدحام.. أزمات معرض الكتاب في أول يومين من دخول الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ52 منذ افتتاحه أمام الجمهور على مدار يومين، عددًا من المخالفات التي تعاملت معها هيئة الكتاب بحسم شديد.

جاءت أبرز المخالفات في مشاركة مكتبة من مكتبات سور الأزبكية، في جناح رقم B66، رغم وجود قضية تزوير على التاجر لم تنته بعد، وكان من المفترض عدم مشاركته من الأساس، إلا أنه شارك في المعرض باسم شخص آخر، وهو ما ترتب عليه إغلاق الجناح بشكل فوري.

مخالفة أخرى وقعت بجناح دار المؤسسة للنشر والتوزيع الموجود بقاعة 1، بسبب تواجد كاتب شاب، ما أدى للتزاحم الشديد، ليضطر منظمو المعرض إلى إغلاق الجناح بشكل مؤقت لمنع التزاحم.

أما ثالث المخالفات فقد وقعت في جناح دار ببلومانيا للنشر، بعدما أعلن أحد كتابها وجوده في الدار مساء اليوم، وفور علم إدارة المعرض بذلك تم إغلاق الدار بشكل مؤقت إلى أن ثبت عدم وجود حفلات توقيع أو تكدس بالدار.

وفي واقعة هي الأولى من نوعها منذ انطلاق معرض الكتاب، أغلقت إدارة المعرض، القاعة رقم 1 من قاعات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بعد وصول أعداد الجمهور بها إلى الحد الأقصى، وفق ما أعلنت عنه الإذاعة الداخلية لمركز مصر للمعارض، وهو ما ترتب عليه عدم قدرتها على استقبال أحد من جمهور المعرض إلا بعد خروج عدد من الزوار الموجودين بداخلها.

ويأتي هذا الأمر وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها هيئة الكتاب، في تنظيم المعرض هذا العام، منعًا لتكدس الجمهور في قاعة واحدة.

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم 756 جناح، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول اسيوية هي العراق ، الكويت، الامارات، الاردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول اوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، اسبانيا، بالإضافة إلى امريكا.

وتشهد لأول مرة إطلاق منصة رقمية تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، كما تضم المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة، ومنها ارتداء القناع الطبى، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومسافات التباعد الآمنة، كما تم تحديد حد أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض.

إلى جانب انطلاق مبادرة ثقافتك كتابك وتضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها (20) عشرين جنيها وذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعا للقراءة والمعرفة.

كما وفرت وزارة الثقافة بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات خطوط أوتوبيس من والى مقر المعرض للتيسير على الزائرين.

وفيما يتصل بالبرنامج الثقافي لفعاليات المعرض فقد تحدد النشاط الثقافي لهذه الدورة في سبعة مسارات رئيسية هى أنشطة وعروض الطفل، الثقافة التشكيلية، القضايا الثقافية الراهنة، الأقلام الإبداعية، الشعر والشعراء، اللقاءات الفكرية، السينما والعروض المسرحية.​