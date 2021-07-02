إيقاف "تكافل وكرامة" وتخفيض سنوات الدبلومات.. الحكومة ترد على 4 شائعات في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة 4 شائعات الأسبوع الجاري، في إطار سياسة الحكومة في الرد الفوري على الشائعات ومنع انتشارها.

ويرصد "الخليج 365" الشائعات الأربع التي ردت الحكومة عليها خلال الأسبوع على النحو التالي:

1- إيقاف بطاقات الائتمان ببرنامج "تكافل وكرامة"

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إيقاف بطاقات الائتمان الخاصة بمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، وعدم قدرتهم على صرف المعاشات اعتبارًا من يوليو 2021.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لا صحة لإيقاف بطاقات الائتمان الخاصة بمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، وعدم قدرتهم على صرف المعاشات اعتبارًا من يوليو 2021، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً انتظام صرف معاشات برنامج "تكافل وكرامة"، ببطاقات الائتمان من منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من البرنامج.

2- ضعف جدوى مشروع المونوريل

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ضعف جدوى مشروع المونوريل، واقتصار خدماته على قاطني العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت وزارة النقل، أنه لا صحة لضعف جدوى مشروع المونوريل، أو اقتصار خدماته على قاطني العاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحةً أن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة يعد أحد أهم المشروعات التي ستمثل نقلة حضارية كبرى في منظومة النقل الجماعي في القاهرة الكبرى، وسيخدم كافة الوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية ومدينة نصر، وهو ما يؤدي إلى ربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والإسهام في تيسير حركة نقل الموظفين، لتكامله مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند "محطة الاستاد" بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائي بـ"محطة مدينة الفنون" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بطول 56.5 كم، وبإجمالي عدد محطات 22 محطة.

3- ضعف المخصصات المالية للصحة بالموازنة

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن ضعف المخصصات المالية للمنظومة الصحية بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022.

وأكدت وزارتا المالية والصحة والسكان، أنه لا صحة لضعف المخصصات المالية للمنظومة الصحية بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، وشددتا على أنه تمت زيادة مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة، بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، بنسبة 6.6%، لتصل إلى 275.6 مليار جنيه، مقارنة بـ258.5 مليار جنيه بموازنة 2020/2021، مع استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية، من خلال تحديث البنية التحتية للمستشفيات، والمنشآت الطبية، وإنشاء مستشفيات جديدة، وكذلك إمدادها بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية التي تسهم في تحسين جودة الحياة الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت وزارة الصحة أن المنظومة الصحية شهدت طفرة غير مسبوقة في ظل حزمة المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها في مجال الصحة العامة تحت شعار 100 مليون صحة، التي ساهمت في تحسين المؤشرات الصحية للدولة المصرية، وأصبحت مصر تمتلك نظامًا صحيًا قويًا يقدم خدمة بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حالياً في جميع المجالات.

4- تخفيض سنوات الدراسة بالدبلومات الفنية لنظام الخمس سنوات

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تخفيض عدد سنوات الدراسة بالدبلومات الفنية لنظام الخمس سنوات بدءًا من العام الدراسي القادم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لتخفيض عدد سنوات الدراسة بالدبلومات الفنية لنظام الخمس سنوات بدءًا من العام الدراسي القادم، مُوضحةً أن نظام الخمس سنوات بمدارس الدبلومات الفنية خلال العام الدراسي القادم قائم، كما هو دون تخفيض.

وأشارت إلى أنه يتم تنفيذ استراتيجية لإصلاح وتطوير التعليم الفني، الأمر الذي أسهم في تحسن ترتيب مصر في مؤشر المعرفة العالمي الخاص بالتعليم الفني والتدريب المهني، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ لتصل إلى المرتبة الـ80 خلال عام 2020، مقارنة بالمرتبة 113 خلال عام 2017.