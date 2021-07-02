مصادرة 3 أطنان لحوم مجمدة فاسدة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ألقى ضباط مباحث التموين القبض على المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

وأمكن ضبط 3 أطنان لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة.

وتبين أن المشكو في حقه كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.