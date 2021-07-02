ليلة بكت فيها الطالبية.. سيدة تنهي 20 سنة زواجًا بطريقة مأساوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

20 سنة كانت عمر زيجة سيدة وموظف بحي شمال الجيزة، أثمرت عن إنجابها عددًا من الأطفال، أكبرهم يبلغ من العمر 17 سنة.

كغيره من البيوت المصرية، لم يسلم منزل الزوجين من الخلافات التي تنتهي تارة باحتواء طرف للآخر، وأخرى بتدخل الأهل والعقلاء.

أخيرًا سئمت الزوجة حياتها، ضاقت بها الأرض بما رحبت. وجدت نفسها محاصرة بالمشكلات التي لا تنتهي؛ لتقرر إخراج المشهد الأخير في حياتها بشكل سيظل عالقًا في أذهان فلذات كبدها.

أمس الخميس، تلقى المقدم خالد يسري نائب مأمور قسم شرطة الطالبية إشارة من مستشفى الهرم بوصول ربة منزل جثة هامدة وزوجها مصابًا بكسور متفرقة.

وجه العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها بالتنسيق مع الأمن العام.

تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، توصلت إلى أن سيدة أقدمت على الانتحار قفزًا من الطابق الخامس بشارع العروبة؛ بعد مشادة مع زوجها "موظف بحي شمال الجيزة" هددته خلالها بالتخلص من حياتها بسبب خلافات عائلية.

حسب تحريات المقدم محمد الجوهري وكيل الفرقة، والرائد إسلام السيد رئيس مباحث الطالبية، حاول الموظف إنقاذ زوجته فسقط من أعلى السلم الداخلي للطابق الخامس؛ لينتهي به المطاف مغشيًا عليه بالطابق الرابع.

فارقت الزوجة الحياة بينما نُقل الزوج إلى مستشفى الهرم، وتم إيداعه غرفة العناية المركزة؛ نظرًا لسوء حالته حيث يصارع الموت وسط حالة من الحزن سادت المنطقة على ما آلت إليه أحوال تلك الأسرة التي انفرط عقدها بين رحيل الأم وحالة الأب الحرجة.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبدالتواب مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.