تحت تأثير مخدر موضعي.. مفاجأة في اتهام ممرض بالتحرش بسيدة بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات جديدة في اتهام ممرض بالتحرش بسيدة داخل مستشفى خاص بالعمرانية.

وتبين أن الضحية كانت تعاني من ضيق في التنفس، فأسرعت إلى المستشفى وتم حقنها بمخدر موضعي قبيل تقديم العلاج اللازم.

المتهم "الممرض" استغل حالة المريضة الصحية وغيابها عن الوعي جزئيا، وراح يتحسس جسدها، وأماكن عفتها لكنه فوجئ بصراخها ونهرها له.

لم تترد صاحبة الـ38 سنة في إبلاغ الشرطة، فأسرعت إلى ديوان قسم شرطة العمرانية مطالبة بمقابلة المأمور، لتقص عليه ما جرى مناشدة إياه "عايزة حقي".

واستمع العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، لأقوال مقدمة البلاغ التي أفادت بأنها توجهت إلى مستشفى "الندى" لتلقي العلاج، لكنها فوجئت بملامسة ممرض شاب لأجزاء حساسة من جسدها.

تحريات الرائد محمد نجيب رئيس مباحث العمرانية، أكدت صحة البلاغ، وتمكن معاونه الرائد هاني عجلان من ضبط المشكو في حقه.

وتبين أن المتهم "ممرض" يبلغ من العمر 25 سنة، وأقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه مبررًا فعتله "الدنيا صعبة والشيطان شاطر".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.