شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بـالأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة في الشمس مع ارتفاع درجة الرطوبة وسرعة الرياح، تتجاوز الـ 40 درجة مئوية.

وأوضح شاهين، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، الجمعة، أن درجات الحرارة خلال شهري يوليو وأغسطس أكثر الشهور حرارة ورطوبة في مصر.

ونصح شاهين بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، لفترات طويلة، وضرورة استخدام الشمسية و"الكاب"، خاصة لأصحاب الضغط وكبار السن والأطفال.

موعد انتهاء الموجة الحارة

وأعلن شاهين أن الموجة الحارة مستمرة لـ6 أيام قادمة على الأقل، وتستمر خلالها نسبة الرطوبة العالية، تأثرًا بمنخفض الهند الموسمي.

درجات الحرارة وحالة الطقس يوم السبت 3 يوليو 2021

وعن درجة الحرارة فى القاهرة: العظمى 40 والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية: العظمى 30 والصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 30 والصغرى 21 درجة.

سوهاج: العظمى 44 والصغرى 26 درجة.

قنا: العظمى 44 والصغرى 27 درجة.

أسوان: العظمى 46 درجة والصغرى 28 درجة.